Theater Plauen-Zwickau startet mit Rekord in die neue Spielzeit

Das macht Lust auf mehr: In einer Gala-Veranstaltung hat der Plauener Musentempel die Stücke der neuen Saison vorgestellt. Der Ballettchef versprach den Besuchern einen besonderen Nachhauseweg.

Obwohl die Spielzeit 2025/26 des Theaters Plauen-Zwickau noch gar nicht begonnen hat, konnte Generalintendant Dirk Löschner bei der Eröffnungs-Gala am Samstagabend schon einen Rekord auf der Freilichtbühne verkünden. Das in diesem Sommer im Parktheater gezeigte Musical „Der Medicus“ ließ dort die Kassen klingeln. „Mit 11.000 Besuchern,... Obwohl die Spielzeit 2025/26 des Theaters Plauen-Zwickau noch gar nicht begonnen hat, konnte Generalintendant Dirk Löschner bei der Eröffnungs-Gala am Samstagabend schon einen Rekord auf der Freilichtbühne verkünden. Das in diesem Sommer im Parktheater gezeigte Musical „Der Medicus“ ließ dort die Kassen klingeln. „Mit 11.000 Besuchern,...