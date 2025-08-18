Theater Plauen-Zwickau startet mit Rekord in die neue Spielzeit

Plauen
Das macht Lust auf mehr: In einer Gala-Veranstaltung hat der Plauener Musentempel die Stücke der neuen Saison vorgestellt. Der Ballettchef versprach den Besuchern einen besonderen Nachhauseweg.
Obwohl die Spielzeit 2025/26 des Theaters Plauen-Zwickau noch gar nicht begonnen hat, konnte Generalintendant Dirk Löschner bei der Eröffnungs-Gala am Samstagabend schon einen Rekord auf der Freilichtbühne verkünden. Das in diesem Sommer im Parktheater gezeigte Musical „Der Medicus“ ließ dort die Kassen klingeln. „Mit 11.000 Besuchern,...
