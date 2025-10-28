Theaterfrau liest in Plauen aus ihren Büchern

Barbara Bišický-Ehrlich kommt am Mittwoch nach Plauen. Die Nichte der kürzlich verstorbenen Holocaustüberlebenden Dita Krauß liest aus ihren Büchern.

Barbara Bišický-Ehrlich ist in dieser Woche im Vogtland zu Gast. Auf Einladung des Vereins Jesus für Plauen und das Vogtland kommt sie nach Plauen. Sie wird an Schulen sowie in den Vereinsräumen aus ihren Büchern lesen.