MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Theatergruppe Szenenwechsel interpretiert vogtländische Sagen neu: am Wochenende im Vogtlandmuseum

Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Plauen
Theatergruppe Szenenwechsel interpretiert vogtländische Sagen neu: am Wochenende im Vogtlandmuseum
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Laienschauspieler aus Schöneck bieten ein Programm für die ganze Familie – humorvoll und charmant.

Die Theatergruppe Szenenwechsel aus dem Oberen Vogtland ist erstmals zu Gast im Vogtlandmuseum Plauen. Passend zur aktuellen Weihnachtsausstellung „Geputzter Baum – Zwischen Finsternis und Lichterglanz“ interpretieren die Laienschauspieler am 30. Januar, 17 Uhr, und am 31. Januar, 14 Uhr, vogtländische Sagen auf humorvolle und charmante...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
3 min.
Neuer Parkplatz am Fichtelberg – Oberwiesenthal schaltet Anwälte ein
Vorn die Fläche am Skihang, auf der bis zu 100 Autos Platz finden sollen.
Am Dienstagabend hat der Stadtrat des Kurorts über den Antrag einer Berliner Eigentümergesellschaft abgestimmt, direkt am Skihang einen Parkplatz für bis zu 100 Autos einzurichten. Wie es weitergeht.
Kjell Riedel
26.01.2026
1 min.
Zwei Leben - ein Vermächtnis: Bad Elster huldigt Mozart & Verdi
Am Dienstag, 27. Januar, präsentieren die Chursächsischen Streichersolisten zum 270. Mozart-Geburtstag und am 125. Verdi-Todestag ein Gedenkkonzert.
FP
16:00 Uhr
1 min.
Lauterbacher Winterfeuer mit Umzug und Basteln für Kinder
Beim Winterfeuer des Lauterbacher Landlustvereins findet auch ein Umzug statt.
Der örtliche Landlustverein startet am Samstag mit einer Traditionsveranstaltung ins Veranstaltungsjahr.
Roland Wagner
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
18.12.2025
1 min.
Jörg Simmat entführt im Vogtlandmuseum in geheimnisvollen Sagenwald
In den geschmückten Räumen des Museums nimmt der Plauener Schauspieler am Sonntag kleine und große Zuhörer mit auf eine besondere Reise.
FP
Mehr Artikel