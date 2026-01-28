Theatergruppe Szenenwechsel interpretiert vogtländische Sagen neu: am Wochenende im Vogtlandmuseum

Plauen
Die Laienschauspieler aus Schöneck bieten ein Programm für die ganze Familie – humorvoll und charmant.
Die Theatergruppe Szenenwechsel aus dem Oberen Vogtland ist erstmals zu Gast im Vogtlandmuseum Plauen. Passend zur aktuellen Weihnachtsausstellung „Geputzter Baum – Zwischen Finsternis und Lichterglanz“ interpretieren die Laienschauspieler am 30. Januar, 17 Uhr, und am 31. Januar, 14 Uhr, vogtländische Sagen auf humorvolle und charmante...
