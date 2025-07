Theaterturbulenzen in Plauen und Zwickau: Ex-Intendant Roland May äußert sich besorgt

Im Ruhestand ist der Schauspieler und Regisseur mehr als ein kritischer Beobachter. Er inszeniert, schaut Sieben-Stunden-Vorstellungen und organisiert ein besonderes Event am Plauener Schloßberg.

Das sei schon vor fast 500 Jahren bei Shakespeare so gewesen oder bei den deutschen Klassikern auf der Theaterbühne: Es geht ungerecht zu - auf der großen Welt sowie im Kleinen. Auf solche Gedanken kommt Roland May, wenn er an „sein“ Theater Plauen-Zwickau denkt. Er war an dem Haus von 2009 bis 2022 Generalintendant.