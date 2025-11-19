Thema im Stadtrat: Hat es den Vorfall mit belästigten jungen Frauen in der Plauener Innenstadt gegeben?

Plauen
Eine Nachricht im Mängelmelder der Stadt sorgt seit dem Wochenende für Aufregung. „Migrantenmänner“ hätten junge Frauen verfolgt. Oberbürgermeister Steffen Zenner hat sich dazu jetzt positioniert.
Wahrheit oder Räuberpistole: Eine am Samstagmittag im Mängelmelder der Stadt anonym eingestellte Nachricht sorgt für Gesprächsstoff in Plauen. Demnach sei eine Gruppe von Frauen am Freitagabend von mehreren, so wörtlich, „Migrantenmännern“ belästigt und verfolgt worden. Nur mit Hilfe des Sicherheitsdienstes des Einkaufszentrums...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.