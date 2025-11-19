Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Thema im Stadtrat: Hat es den Vorfall mit belästigten jungen Frauen in der Plauener Innenstadt gegeben?

Wurden Frauen bedroht? Auch im Netz wird rege über die angeblichen Vorkommnisse in der Innenstadt diskutiert.
Wurden Frauen bedroht? Auch im Netz wird rege über die angeblichen Vorkommnisse in der Innenstadt diskutiert. Bild: Screenshot: Sabine Schott
Wurden Frauen bedroht? Auch im Netz wird rege über die angeblichen Vorkommnisse in der Innenstadt diskutiert.
Wurden Frauen bedroht? Auch im Netz wird rege über die angeblichen Vorkommnisse in der Innenstadt diskutiert. Bild: Screenshot: Sabine Schott
Plauen
Thema im Stadtrat: Hat es den Vorfall mit belästigten jungen Frauen in der Plauener Innenstadt gegeben?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Nachricht im Mängelmelder der Stadt sorgt seit dem Wochenende für Aufregung. „Migrantenmänner“ hätten junge Frauen verfolgt. Oberbürgermeister Steffen Zenner hat sich dazu jetzt positioniert.

Wahrheit oder Räuberpistole: Eine am Samstagmittag im Mängelmelder der Stadt anonym eingestellte Nachricht sorgt für Gesprächsstoff in Plauen. Demnach sei eine Gruppe von Frauen am Freitagabend von mehreren, so wörtlich, „Migrantenmännern“ belästigt und verfolgt worden. Nur mit Hilfe des Sicherheitsdienstes des Einkaufszentrums...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:14 Uhr
2 min.
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt Bundesverdienstkreuz
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt das Bundesverdienstkreuz. (Archivfoto)
Gerade hat der Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Nun wird Toni Kroos damit ausgezeichnet. Dabei geht es weniger um seine sportlichen Erfolge.
12.11.2025
3 min.
Weil der Werbebannerwechsel am Rathausturm für die Feuerwehr zu gefährlich wurde: Plauen stellt auf digitale Bilder um
Mit einem Druck aufs Knöpfchen hat Oberbürgermeister Steffen Zenner (links) im Beisein von Projektteilnehmern aus der Stadtverwaltung die neue Lichtinstallation am Rathausturm eingeschaltet.
Ab sofort sind am Plauener Rathausturm bei Dunkelheit Veranstaltungshinweise und Stadtbotschaften per digitaler Lichtinstallation zu sehen. OB Zenner hätte es sich gern eine Nummer größer gewünscht.
Bernd Jubelt
06.11.2025
1 min.
Sachsens Ministerpräsident plant erneuten Besuch in Plauen: Oberbürgermeister will bei dieser Gelegenheit für ein besonderes Vorhaben werben
Am nächsten Freitag werden sich Ministerpräsident Michael Kretschmer und Plauens OB Steffen Zenner wiedersehen.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) plant in der kommenden Woche einen Besuch in Plauen. Oberbürgermeister Steffen Zenner hat einen besonderen Wunsch.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel