Theuma erhält Spende für Feuerwehrdepot

In der Gemeinde soll bald ein zeitgemäßes, gut 1,6 Millionen Euro teures Gerätehaus das alte ablösen. Zuweisungen aus dem Ort sind willkommene Tropfen auf den heißen Stein.

Eine Geldspende hat die Theumaer Gemeindeverwaltung erreicht. Adressat der 6800 Euro ist die Freiwillige Feuerwehr, gespendet hat ein ortsansässiges Unternehmen. Zur jüngsten Sitzung gab der Gemeinderat grünes Licht für die Spendenannahme.