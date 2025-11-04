Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Feuerwehr und Gemeinde hoffen, dass am alten Feuerwehr-Standort bald die Lichter ausgehen können.
Feuerwehr und Gemeinde hoffen, dass am alten Feuerwehr-Standort bald die Lichter ausgehen können. Bild: Sylvia Dienel
Plauen
Theuma erhält Spende für Feuerwehrdepot
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Gemeinde soll bald ein zeitgemäßes, gut 1,6 Millionen Euro teures Gerätehaus das alte ablösen. Zuweisungen aus dem Ort sind willkommene Tropfen auf den heißen Stein.

Eine Geldspende hat die Theumaer Gemeindeverwaltung erreicht. Adressat der 6800 Euro ist die Freiwillige Feuerwehr, gespendet hat ein ortsansässiges Unternehmen. Zur jüngsten Sitzung gab der Gemeinderat grünes Licht für die Spendenannahme.
