Tiefflug: Hubschrauber über Plauener Innenstadt

Über der Plauener Innenstadt ist am Montag ein Helikopter mit etwa 235 Metern über Grund sehr tief geflogen und sorgte deshalb für Aufsehen. Hatte er landen wollen?

Ein Hubschrauber, der nach Empfinden von Beobachtern sehr niedrig flog, hat am Montagvormittag für Aufsehen in der Plauener Innenstadt gesorgt. Es schien fast so, als wolle der Helikopter im Stadtzentrum landen. Er drehte jedoch in Richtung Südwesten ab.