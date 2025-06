Tierisches Vergnügen: Stößt MDR-Moderator Mario D. Richardt bei Dreharbeiten für „Mach dich ran“ in Plauener Falknerei an seine Grenzen?

Am Sonntag war das MDR-Team zu Dreharbeiten nach Plauen gekommen.

„Mach dich ran“ hieß es am Sonntagnachmittag in der Falknerei Herrmann in Plauen. Zu Gast war MDR-Moderator Mario D. Richardt mit seinem Team, um eine neue Folge der beliebten MDR-Reihe aufzuzeichnen, die immer montags im Abendprogramm des MDR-Fernsehens ausgestrahlt wird. Natürlich ging es diesmal vor allem um die tierischen Bewohner der...