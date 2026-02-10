Tiermasken-Spaß für Kinder in Plauen: Kreativer Ferien-Workshop

Kunst trifft auf Kreativität in der Galerie e. o. plauen. Warum Tiermasken und Erich Ohsers Werke Kinder und Familien inspirieren.

Kinder ab 5 Jahren und Familien können in den Winterferien in der Galerie e. o. plauen an der Nobelstraße 7 in Plauen Tiermasken gestalten. Das Angebot findet am Mittwoch, 11. Februar, und Freitag, 13. Februar, von 9.30 bis 11 Uhr statt und orientiert sich an der Ausstellung „Drawn to be wild! Tierdarstellungen von Erich Ohser“. Weitere...