Tierische Begegnungen sind in der Galerie e. o. plauen möglich.
Tierische Begegnungen sind in der Galerie e. o. plauen möglich.
Plauen
Tiermasken-Spaß für Kinder in Plauen: Kreativer Ferien-Workshop
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Kunst trifft auf Kreativität in der Galerie e. o. plauen. Warum Tiermasken und Erich Ohsers Werke Kinder und Familien inspirieren.

Kinder ab 5 Jahren und Familien können in den Winterferien in der Galerie e. o. plauen an der Nobelstraße 7 in Plauen Tiermasken gestalten. Das Angebot findet am Mittwoch, 11. Februar, und Freitag, 13. Februar, von 9.30 bis 11 Uhr statt und orientiert sich an der Ausstellung „Drawn to be wild! Tierdarstellungen von Erich Ohser“. Weitere...
