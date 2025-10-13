Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Tiktok-Tourismus: Wie das Vogtland mit Influencern auf Social Media punkten will

Auf ihrem Youtube-Kanal hat Reisebloggerin Marlene Vey 145.000 Abonnenten. Jetzt war sie zum zweiten Mal im Vogtland.
Auf ihrem Youtube-Kanal hat Reisebloggerin Marlene Vey 145.000 Abonnenten. Jetzt war sie zum zweiten Mal im Vogtland. Bild: Youtube/marlenesleben/Screenshot
Auf ihrem Youtube-Kanal hat Reisebloggerin Marlene Vey 145.000 Abonnenten. Jetzt war sie zum zweiten Mal im Vogtland.
Auf ihrem Youtube-Kanal hat Reisebloggerin Marlene Vey 145.000 Abonnenten. Jetzt war sie zum zweiten Mal im Vogtland. Bild: Youtube/marlenesleben/Screenshot
Plauen
Tiktok-Tourismus: Wie das Vogtland mit Influencern auf Social Media punkten will
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 20. Geburtstag des Vogtland-Panoramawegs holte sich der Tourismusverband eine reichweitenstarke Reisebloggerin in die Region – nicht die erste Influencerin, die das Vogtland unter ihr Brennglas nimmt. Lohnt die Werbung mit den Social-Media-Artists?

Spektakuläre Aussichten auf die größte Ziegelstein-Brücke der Welt, Wälder mit sagenumwobenen Schätzen und einzigartige Heilquellen – das Vogtland hat entlang seiner Wanderwege mehr als nur einen Foto-Spot zu bieten. Auf einer der beliebtesten Routen, dem Vogtland-Panoramaweg, war die jetzt bekannte Reisebloggerin und Influencerin Marlene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
18.09.2025
1 min.
Vier Städte im Vogtland wollen stärker zusammenarbeiten
V.l.n.r.: Henry Ruß, Axel Markert, Alexander Schulze, Mike Purfürst unterzeichnen.
Reichenbach, Greiz, Netzschkau und Elsterberg wollen ihre Kooperation in einem Städteverbund verstärken. Was sie sich davon versprechen und welche Ziele vereinbart wurden.
Jakob Nützler
16:34 Uhr
2 min.
Grippe, Corona und Co.: So ist die Lage im Vogtland
Noch steht die Grippewelle im Vogtland ganz am Anfang.
Vielerorts im Landkreis schniefen und husten die Menschen. Ist die erste Grippewelle da? Wie das Gesundheitsamt die Situation einschätzt.
Claudia Bodenschatz
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
Mehr Artikel