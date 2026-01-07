Tipfl-Abzocke auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: „Ich dachte erst, es ist ein Scherz“

Glühwein mit Nachgeschmack. Für ihr Weihnachtstipfl bezahlte eine Plauenerin fast den dreifachen Preis. Ein Missverständnis oder steckt doch mehr dahinter?

Weihnachten ist vorbei, der Plauener Weihnachtsmarkt ist längst beendet, doch Kerstin Lengnicks Ärger ist noch nicht verraucht. Oder besser, sie fühlt sich noch immer überrumpelt. „Das war schon frech“, so die 63-Jährige. „Und jeder, dem ich die Geschichte erzählt habe, empfindet es genauso.“