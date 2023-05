Transporter überschlägt sich

Beerheide/Jägersgrün.

Ein Fiat-Transporter ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der Straße zwischen Jägersgrün und Hammerbrücke verunglückt. Der 19-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das er am Nachmittag bereits wieder verlassen konnte. Am Transporter entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Auto eines Kurierdienstes war gegen 12.15 Uhr in einer Kurve aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, hatte sich anschließend überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer konnte das Auto aus eigener Kraft verlassen. Die Unfallstelle sicherten 16 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Auerbach und Beerheide. Außerdem banden sie auslaufende Betriebsmittel ab. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (darö/lh)