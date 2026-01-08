Trend zur E-Mobilität verhilft Plauener Firma zu Großauftrag

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Blick in die Elfin-Fertigungshalle an der Schöpsdrehe. Mitarbeiter Nico Schneider und Vertriebsleiter Rico Strobel (rechts) an einem Roboter für komplexe Handlungen.
Ein Blick in die Elfin-Fertigungshalle an der Schöpsdrehe. Mitarbeiter Nico Schneider und Vertriebsleiter Rico Strobel (rechts) an einem Roboter für komplexe Handlungen. Bild: Ellen Liebner
Die Firma Elfin Engineering hat sich in einem Neubau im Gewerbegebiet an der Schöpsdrehe niedergelassen.
Die Firma Elfin Engineering hat sich in einem Neubau im Gewerbegebiet an der Schöpsdrehe niedergelassen. Bild: Ellen Liebner
Andreas Oertel hatte Elfin Engineering 2017 gegründet.
Andreas Oertel hatte Elfin Engineering 2017 gegründet. Bild: Elfin Engineering
Im Foyer des Firmengebäudes gibt es eine kleine Ausstellung von Werkstücken, deren Fertigungsanlagen mit Know-how der Firma Elfin Engineering entstanden.
Im Foyer des Firmengebäudes gibt es eine kleine Ausstellung von Werkstücken, deren Fertigungsanlagen mit Know-how der Firma Elfin Engineering entstanden. Bild: Ellen Liebner
Ein Blick in die Elfin-Fertigungshalle an der Schöpsdrehe. Mitarbeiter Nico Schneider und Vertriebsleiter Rico Strobel (rechts) an einem Roboter für komplexe Handlungen.
Ein Blick in die Elfin-Fertigungshalle an der Schöpsdrehe. Mitarbeiter Nico Schneider und Vertriebsleiter Rico Strobel (rechts) an einem Roboter für komplexe Handlungen. Bild: Ellen Liebner
Die Firma Elfin Engineering hat sich in einem Neubau im Gewerbegebiet an der Schöpsdrehe niedergelassen.
Die Firma Elfin Engineering hat sich in einem Neubau im Gewerbegebiet an der Schöpsdrehe niedergelassen. Bild: Ellen Liebner
Andreas Oertel hatte Elfin Engineering 2017 gegründet.
Andreas Oertel hatte Elfin Engineering 2017 gegründet. Bild: Elfin Engineering
Im Foyer des Firmengebäudes gibt es eine kleine Ausstellung von Werkstücken, deren Fertigungsanlagen mit Know-how der Firma Elfin Engineering entstanden.
Im Foyer des Firmengebäudes gibt es eine kleine Ausstellung von Werkstücken, deren Fertigungsanlagen mit Know-how der Firma Elfin Engineering entstanden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Trend zur E-Mobilität verhilft Plauener Firma zu Großauftrag
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Automobilindustrie steht vor einer der größten Transformationen ihrer Geschichte. Während häufig von einer Krise die Rede ist, zeigt die Realität ein differenzierteres Bild. Ein Beispiel aus Plauen.

Die Plauener Firma Elfin Engineering startet mit Zuversicht ins neue Jahr. Das noch vergleichsweise junge Unternehmen im Gewerbegebiet an der Schöpsdrehe hat zum Jahresende 2025 einen Großauftrag von einem Thüringer Automobilzulieferunternehmen erhalten. „Er umfasst die Lieferung und Inbetriebnahme von zwölf Industrierobotern sowie eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
06.01.2026
3 min.
Häufiger Ausfall von Anzeigentafeln bei der Plauener Straßenbahn: Woran liegt’s?
An der Zentralhaltestelle am Tunnel waren am Montagmittag gleich mehrere Anzeigetafeln ausgefallen.
Fahrgäste der Plauener Straßenbahn werden an vielen Haltestellen durch die elektronischen Anzeigetafeln informiert. Doch es klappt nicht immer und überall.
Bernd Jubelt
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
26.12.2025
4 min.
Mitarbeiterin der Plauener Tafel: „Ich hatte große Pläne, aber das Leben hatte andere“
Ludmilla Bondarev arbeitet in der Kleiderkammer der Plauener Tafel mit Eva Hengst (rechts) zusammen.
Nur etwa jeder zweite Betrieb im Vogtland erfüllt nach Angaben der Agentur für Arbeit die Beschäftigungspflicht für Menschen mit Behinderung. Doch diese können wertvolle Mitarbeiter sein. Drei Beispiele.
Peter Albrecht
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
Mehr Artikel