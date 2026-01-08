Trend zur E-Mobilität verhilft Plauener Firma zu Großauftrag

Die Automobilindustrie steht vor einer der größten Transformationen ihrer Geschichte. Während häufig von einer Krise die Rede ist, zeigt die Realität ein differenzierteres Bild. Ein Beispiel aus Plauen.

Die Plauener Firma Elfin Engineering startet mit Zuversicht ins neue Jahr. Das noch vergleichsweise junge Unternehmen im Gewerbegebiet an der Schöpsdrehe hat zum Jahresende 2025 einen Großauftrag von einem Thüringer Automobilzulieferunternehmen erhalten. „Er umfasst die Lieferung und Inbetriebnahme von zwölf Industrierobotern sowie eines...