  • Trinker-Treff in Plauens Innenstadt: Ist im Frühjahr neuer Ärger programmiert?

Die Bahnhofstraße war im vergangenen Jahr Treffpunkt einer Gruppe meist junger Punks.
Die Bahnhofstraße war im vergangenen Jahr Treffpunkt einer Gruppe meist junger Punks. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Die Bahnhofstraße war im vergangenen Jahr Treffpunkt einer Gruppe meist junger Punks.
Die Bahnhofstraße war im vergangenen Jahr Treffpunkt einer Gruppe meist junger Punks. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Trinker-Treff in Plauens Innenstadt: Ist im Frühjahr neuer Ärger programmiert?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Plauener fühlten sich im vergangenen Jahr von einer Gruppe Punks gestört, die die Bahnhofstraße zu ihrem Treffpunkt gemacht hatten. Jetzt flammte das Thema wieder auf.

Noch bleiben einige Wochen Zeit, bis wärmende Frühlingsluft die Menschen nach draußen zieht und möglicherweise auch die Gruppe von Jugendlichen und Punks auf die Bahnhofstraße zurückkehrt. Sie hatte im vergangenen Jahr eine Debatte ausgelöst, weil sie durch Lärm und Hinterlassenschaften von Hund und Mensch im Stadtbild aufgefallen war....
Mehr Artikel