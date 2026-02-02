MENÜ
  • Trotz Bevölkerungsrückgang im Vogtland: Landratsamt wächst auf fast 1200 Stellen

Die Fläche des einstigen Plauener Warenhauses (vorn) reichte schon beim Einzug nicht aus – dahinter wurde noch ein dreigeschossiger Neubau errichtet. Auch Außenstellen gibt es weiter.
Die Fläche des einstigen Plauener Warenhauses (vorn) reichte schon beim Einzug nicht aus – dahinter wurde noch ein dreigeschossiger Neubau errichtet. Auch Außenstellen gibt es weiter. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Trotz Bevölkerungsrückgang im Vogtland: Landratsamt wächst auf fast 1200 Stellen
Von Ulrich Riedel
Per Beschluss hat der Vogtland-Kreistag eine Umkehr in der Personalpolitik der Kreisverwaltung gefordert. Die Behörde verspricht den Abbau von Stellen, geht aber bisher den umgekehrten Weg.

Der Arbeitsmarkt im Vogtlandkreis schwächelt, die Bevölkerungszahl ist unter die 220.000-Einwohner-Marke gesunken, die öffentlichen Kassen ächzen unter der Last von Ausgaben. Aus Steuergeldern finanzierte Behörden stehen angesichts dieser Lage in der Pflicht, sparsam zu handeln. Doch das Landratsamt in Plauen baut seinen Personalstand...
