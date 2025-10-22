Trotz Protest von Eltern: Plauener Stadtrat stimmt für höhere Kita-Beiträge – zwei Stadträte verweigern Abstimmung

Plauen
Ab Januar steigen die anteiligen Beiträge für Krippe, Kita und Hort erneut. Das hat der Stadtrat nach emotionaler und langer Debatte entschieden. Zwei Vertreter machten von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch.
Einen Karton mit über 1200 unterschriebenen Protest-Postkarten hat Eric Holtschke (SPD) am Dienstag in der Stadtratssitzung an Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) übergeben. Holtschke und viele Mitstreiter hatten in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Eltern Druck gemacht, weil die Beiträge für Krippe, Kindergarten und Hort ab...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.