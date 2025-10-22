Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Trotz Protest von Eltern: Plauener Stadtrat stimmt für höhere Kita-Beiträge – zwei Stadträte verweigern Abstimmung

„Wir Eltern zeigen die Rote Karte“ – so nannte sich eine Protestaktion der SPD/Initiative Plauen-Fraktion. Bild: Ellen Liebner/Archiv
„Wir Eltern zeigen die Rote Karte“ – so nannte sich eine Protestaktion der SPD/Initiative Plauen-Fraktion. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Trotz Protest von Eltern: Plauener Stadtrat stimmt für höhere Kita-Beiträge – zwei Stadträte verweigern Abstimmung
Von Sabine Schott
Ab Januar steigen die anteiligen Beiträge für Krippe, Kita und Hort erneut. Das hat der Stadtrat nach emotionaler und langer Debatte entschieden. Zwei Vertreter machten von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch.

Einen Karton mit über 1200 unterschriebenen Protest-Postkarten hat Eric Holtschke (SPD) am Dienstag in der Stadtratssitzung an Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) übergeben. Holtschke und viele Mitstreiter hatten in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Eltern Druck gemacht, weil die Beiträge für Krippe, Kindergarten und Hort ab...
23.09.2025
Erneut Streit um Eltern-Kita-Beiträge in Plauen
Die Betreuung der Kinder ist tagsüber für viele Eltern wichtig.
Die Stadträte diskutieren schon wieder um das Geld, das Eltern für die Betreuung ihrer Kinder aufwenden müssen. Die SPD/Initiative-Fraktion hat einen Vorschlag gemacht. Was sagt das Rathaus?
Sabine Schott
22.10.2025
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
Plauener Eltern sollen erneut höhere Kita-Beiträge zahlen: Diese junge Mutter beteiligt sich an einer Protestaktion
Franziska Richter lebt mit Mann und zwei Kindern in Plauen. Es ist ihre Heimatstadt. Doch sie wünscht sich vom Rathaus mehr Familienfreundlichkeit.
Weil die Beiträge für Krippe, Kindergarten oder Hort ab Januar wieder steigen sollen, macht die SPD Druck. Sie hat einen Vorschlag, woher Geld kommen könnte. Doch geht das so leicht?
Sabine Schott
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
