Trotz Protest von Eltern: Plauener Stadtrat stimmt für höhere Kita-Beiträge – zwei Stadträte verweigern Abstimmung

Ab Januar steigen die anteiligen Beiträge für Krippe, Kita und Hort erneut. Das hat der Stadtrat nach emotionaler und langer Debatte entschieden. Zwei Vertreter machten von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch.

Einen Karton mit über 1200 unterschriebenen Protest-Postkarten hat Eric Holtschke (SPD) am Dienstag in der Stadtratssitzung an Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) übergeben. Holtschke und viele Mitstreiter hatten in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Eltern Druck gemacht, weil die Beiträge für Krippe, Kindergarten und Hort ab... Einen Karton mit über 1200 unterschriebenen Protest-Postkarten hat Eric Holtschke (SPD) am Dienstag in der Stadtratssitzung an Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) übergeben. Holtschke und viele Mitstreiter hatten in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Eltern Druck gemacht, weil die Beiträge für Krippe, Kindergarten und Hort ab...