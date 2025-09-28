Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Plauen
  • Trunkenheit im Verkehr: Frau mit Mercedes in Plauen ohne Licht unterwegs

Die Polizei vermisste Licht bei der betrunkenen Autofahrerin.
Die Polizei vermisste Licht bei der betrunkenen Autofahrerin.
Plauen
Trunkenheit im Verkehr: Frau mit Mercedes in Plauen ohne Licht unterwegs
Von Sabine Schott
Die Fahrzeugführerin stand unter beachtlichem Alkoholeinfluss. Sie muss sich nun verantworten.

Diese nächtliche Autofahrt hat Folgen: Ohne Licht am Auto ist eine Mercedes-Fahrerin am Samstag in Plauen um kurz vor Mitternacht unterwegs gewesen. Sie stand zudem unter beachtlichem Einfluss von Alkohol, meldete am Wochenende die Polizei. Aufgefallen war die Frau der Polizei in der Stresemannstraße - weil die Scheinwerfer ihres Pkw dunkel...
