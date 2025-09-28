Trunkenheit im Verkehr: Frau mit Mercedes in Plauen ohne Licht unterwegs

Plauen
Die Fahrzeugführerin stand unter beachtlichem Alkoholeinfluss. Sie muss sich nun verantworten.
Diese nächtliche Autofahrt hat Folgen: Ohne Licht am Auto ist eine Mercedes-Fahrerin am Samstag in Plauen um kurz vor Mitternacht unterwegs gewesen. Sie stand zudem unter beachtlichem Einfluss von Alkohol, meldete am Wochenende die Polizei. Aufgefallen war die Frau der Polizei in der Stresemannstraße - weil die Scheinwerfer ihres Pkw dunkel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.