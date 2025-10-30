Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tschüss Weinfest, ciao Bella Italia: Dieser Plauener Faschingsverein will mit neuem Konzept ein jüngeres Publikum anlocken

Verstaubte Amtsstuben mit Spinnweben. Die TVF-Spaß-Company nimmt die Obrigkeit aus dem Rathaus gern aufs Korn.
Verstaubte Amtsstuben mit Spinnweben. Die TVF-Spaß-Company nimmt die Obrigkeit aus dem Rathaus gern aufs Korn. Bild: Thomas Voigt
Plauen
Tschüss Weinfest, ciao Bella Italia: Dieser Plauener Faschingsverein will mit neuem Konzept ein jüngeres Publikum anlocken
Von Thomas Voigt
Die Narren vom TVF organisieren in der Plauener Festhalle eine neue Motto-Party zwischen Pizzabäckern und Mafiosi. Was geplant ist und wo es bereits jetzt Tickets gibt.

Das traditionelle Weinfest vom Trogisten Vaschings Fergnüngen (TVF) hat unfassbare 75 Jahre auf dem Buckel. Jetzt sagen die Programmmacher ciao zum Klassiker, so wie man ihn kennt. Von nun an soll die TVF-Party immer unter einem bestimmten Motto stehen. Am 8. November (20 Uhr) feiert „Bella Italia“ in der Festhalle Premiere. „Wir hatten das...
