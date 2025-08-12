Über 50.000 historische Ansichten von Plauen: Sammler Lars Buchmann nutzt jetzt KI, um sie lebendig zu machen

Plauen
Nostalgie trifft Technologie: Mittels KI-Software erweckt Lars Buchmann seine historischen Ansichten zum Leben. Damit will er Geschichte greifbar machen. Doch er sieht auch Gefahren.
Lars Buchmann hat ein Lieblingsfoto in seiner Sammlung historischer Fotografien der Stadt Plauen. Auf den Mauerresten des Bärensteinturms sitzt ein Junge, vor ihm die Trümmer seiner Heimatstadt. „Er wird diese Stadt wieder aufbauen müssen, aber in Frieden“, sagt Buchmann zu dem Foto.
