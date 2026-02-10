MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Überarbeiteter Bebauungsplan für Industriegebiet in Oberlosa: Einsichtnahme im Rathaus endet bald

Diese Fläche zwischen A 72 und Bundesstraße 92 soll zum Industriegebiet werden.
Diese Fläche zwischen A 72 und Bundesstraße 92 soll zum Industriegebiet werden. Bild: Igor Pastierovic
Diese Fläche zwischen A 72 und Bundesstraße 92 soll zum Industriegebiet werden.
Diese Fläche zwischen A 72 und Bundesstraße 92 soll zum Industriegebiet werden. Bild: Igor Pastierovic
Plauen
Überarbeiteter Bebauungsplan für Industriegebiet in Oberlosa: Einsichtnahme im Rathaus endet bald
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem ein Gericht 2022 die Pläne der Stadt gestoppt hatte, gibt es nun eine überarbeitete Fassung. Viel Zeit, Einspruch zu erheben, bleibt nicht.

Wie geht es mit dem geplanten Industriegebiet in Oberlosa weiter? Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) hat in der jüngsten Stadtratssitzung erneut darauf aufmerksam gemacht, dass der überarbeitete Bebauungsplan derzeit im Rathaus öffentlich eingesehen werden kann. Und zwar zu den Öffnungszeiten im ersten Obergeschoss zwischen den Zimmern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
20.01.2026
3 min.
Neue Runde im Streit um das Industriegebiet Plauen-Oberlosa: Muss das Rathaus einem Anwohner Schadenersatz zahlen?
Die Stadt Plauen will auf dem Areal zwischen A 72 und B 92 Industriebetriebe ansiedeln.
Seit Jahren wehrt sich ein Einwohner von Oberlosa gegen städtische Bebauungspläne nahe seinem Grundstück. Nun wurde am Landgericht erstmals über seine Amtshaftungsklage gegen die Stadt verhandelt.
Swen Uhlig
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
05.11.2025
4 min.
Kein Ende im Streit um Industriegebiet im Plauener Süden: „Erschreckend, wie Stadträte und Öffentlichkeit getäuscht werden“
Das Industriegebiet in Oberlosa soll auf der Fläche zwischen A 72 und B 92 entstehen. Im Vordergrund das Grundstück von Marco Kouba, links hinten das neugebaute Autohaus Müller.
2022 brachte ein Anwohner mit seiner Klage die Pläne für ein Industriegebiet an der A 72 zu Fall. Jetzt hat das Rathaus ein neues Papier vorgelegt. Wie fällt die Reaktion des damaligen Klägers aus?
Swen Uhlig
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
Mehr Artikel