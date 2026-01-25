MENÜ
  • Ukrainerin bringt neue Tanzrhythmen nach Plauen: „Das ist etwas für jede Frau – egal, ob sie 20 oder 100 Jahre alt ist“

Tatiana Yarova (vorne) unterrichtete schon in der Ukraine Bachata.
„Beim Bachata kann sich jede Frau entspannen – egal, wie stressig die Arbeit war oder was zu Hause an Arbeit noch wartet“, sagt Yarova.
Tatiana Yarova (vorne) tanzte gemeinsam mit ihren Kursteilnehmerinnen in der Fabrik der Fäden.
Plauen
Ukrainerin bringt neue Tanzrhythmen nach Plauen: „Das ist etwas für jede Frau – egal, ob sie 20 oder 100 Jahre alt ist“
Von Louise Wappler
In ihrer Heimat führte Tatiana Yarova ein eigenes Tanzstudio. Dann kam der Krieg, sie flüchtete nach Deutschland. In Plauen hat sie Fuß gefasst – und infiziert Vogtländerinnen jetzt mit einer besonderen Leidenschaft.

Musik, Bewegung und Rhythmus bringen Menschen zusammen – unabhängig von Herkunft oder Alter. Ob auf der Bühne oder im Kursraum: Wer tanzt, tritt in Kontakt mit anderen und lässt für einen Moment den Alltag hinter sich.
