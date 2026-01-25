Plauen
In ihrer Heimat führte Tatiana Yarova ein eigenes Tanzstudio. Dann kam der Krieg, sie flüchtete nach Deutschland. In Plauen hat sie Fuß gefasst – und infiziert Vogtländerinnen jetzt mit einer besonderen Leidenschaft.
Musik, Bewegung und Rhythmus bringen Menschen zusammen – unabhängig von Herkunft oder Alter. Ob auf der Bühne oder im Kursraum: Wer tanzt, tritt in Kontakt mit anderen und lässt für einen Moment den Alltag hinter sich.
