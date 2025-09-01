Ukrainerinnen im Vogtland: „Sich vom Bürgergeld freizuschwimmen, ist schwer“

Die Zahl der im Vogtlandkreis registrierten Ukrainer hat sich seit März 2022 fast verdreifacht. Der überwiegende Teil davon sind Frauen. Welche Rolle spielt das Bürgergeld für sie und wie steht es um ihre beruflichen Perspektiven?

Alles was Myroslava Makarchyk auf Deutsch sagen konnte, als sie ins Vogtland kam, war „Guten Tag" und „Auf Wiedersehen". Heute hat die Ukrainerin Sprachniveau B1. Das heißt, in Alltagssituationen kommt sie gut zurecht. „Ich verstehe und kann mich verständigen. Vielleicht nicht fehlerfrei, aber ich kann sprechen", sagt sie.