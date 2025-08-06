Umfangreiche Bauarbeiten: Fahrgäste der Plauener Straßenbahn müssen sich ab der kommenden Woche zum Teil auf Schienenersatzverkehr einstellen

Plauen
Über die Neue Elsterbrücke kann drei Wochen lang keine Straßenbahn fahren. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Was auf die Fahrgäste jetzt zukommt.
Umfangreiche Bauarbeiten zur Anbindung der Neuen Elsterbrücke an das Plauener Straßenbahnnetz werden ab der kommenden Woche zu erheblichen Einschränkungen im Plauener Straßenbahnnetz führen. Fahrgäste müssen sich ab Montag auf Schienenersatzverkehr mit Bussen nach Waldfrieden und Reusa einstellen. Darauf hat der Straßenbahn-Verkehrsleiter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.