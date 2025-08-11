Umleitung von Nachtbus- und Ersatzverkehrlinien in Plauen ab dieser Woche

Wegen eines Wasserrohrbruches werden zwei Linien in Plauen umgeleitet. Um welche es sich handelt.

Wegen der Reparatur eines Wasserrohrbruchs auf der Äußeren Reichenbacher Straße werden laut Plauener Straßenbahn Linien umgeleitet. Das betrifft die Schienenersatzverkehr-Linie EV2 in Richtung Albertplatz und die Nachtbuslinie N4 in Richtung Reusa vom 12. bis 22. August 2025. Die Linien fahren in dieser Zeit über Virchowstraße, Liebigstraße...