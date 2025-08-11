Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Umleitung von Nachtbus- und Ersatzverkehrlinien in Plauen ab dieser Woche

Der Service-Point der Plauener Straßenbahn am Tunnel.
Der Service-Point der Plauener Straßenbahn am Tunnel.
Plauen
Umleitung von Nachtbus- und Ersatzverkehrlinien in Plauen ab dieser Woche
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Wegen eines Wasserrohrbruches werden zwei Linien in Plauen umgeleitet. Um welche es sich handelt.

Wegen der Reparatur eines Wasserrohrbruchs auf der Äußeren Reichenbacher Straße werden laut Plauener Straßenbahn Linien umgeleitet. Das betrifft die Schienenersatzverkehr-Linie EV2 in Richtung Albertplatz und die Nachtbuslinie N4 in Richtung Reusa vom 12. bis 22. August 2025. Die Linien fahren in dieser Zeit über Virchowstraße, Liebigstraße...
