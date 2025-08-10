Unbekannte brechen in leer stehendes Gebäude in Plauen ein: Kein Diebesgut, aber hoher Sachschaden

Die Kriminellen durchsuchten sämtliche Räume. Was bisher zu dem Fall bekannt ist.

Unbekannte Täter sind zwischen dem 16. Juli und dem 8. August in ein leer stehendes Gebäude an der Reusaer Straße im Plauener Stadtteil Reusa eingebrochen. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Eindringen aus. Im Tatzeitraum von gut drei Wochen verschafften sich die Einbrecher laut Polizei Zugang zu dem Haus und durchsuchten sämtliche Räume....