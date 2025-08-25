Unbekannte brechen in Plauener Kindertagesstätte ein

Zwischen Donnerstag und Sonntag sollen Täter in eine Plauener Kita eingedrungen sein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte Täter sind übers Wochenende in eine Kindertagesstätte an der Stöckigter Straße in Plauen eingebrochen. Laut Polizei erfolgte der Einbruch zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmorgen. Einer Polizeisprecherin zufolge durchsuchten Täter die Räumlichkeiten der Einrichtung. Ob Gegenstände entwendet wurden, werde derzeit noch...