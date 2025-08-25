Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Unbekannte sollen am Wochenende in eine Kita eingebrochen sein.
Unbekannte sollen am Wochenende in eine Kita eingebrochen sein. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Plauen
Unbekannte brechen in Plauener Kindertagesstätte ein
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zwischen Donnerstag und Sonntag sollen Täter in eine Plauener Kita eingedrungen sein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte Täter sind übers Wochenende in eine Kindertagesstätte an der Stöckigter Straße in Plauen eingebrochen. Laut Polizei erfolgte der Einbruch zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmorgen. Einer Polizeisprecherin zufolge durchsuchten Täter die Räumlichkeiten der Einrichtung. Ob Gegenstände entwendet wurden, werde derzeit noch...
