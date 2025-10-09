Unbekannte Personen verletzten Mann in Plauen schwer: Polizei sucht jetzt Zeugen

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Einkaufsmarktes in Haselbrunn ist ein 47-Jähriger angegriffen worden. Die Täter flüchteten.

Nach einem gewaltsamen Angriff auf einen 47-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch in Plauen sucht die Polizei Zeugen. Laut der Polizeidirektion Zwickau soll der Mann gegen Mitternacht alleine auf dem Parkplatz des Kaufland-Komplexes an der Hans-Sachs-Straße in Haselbrunn zu Fuß unterwegs gewesen sein. Zwei unbekannte Täter griffen ihn an. Durch...