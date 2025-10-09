Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unbekannte Personen verletzten Mann in Plauen schwer: Polizei sucht jetzt Zeugen

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen Mitternacht zu einem Einsatz nach Haselbrunn gerufen.
Die Polizei wurde am Mittwoch gegen Mitternacht zu einem Einsatz nach Haselbrunn gerufen.
Unbekannte Personen verletzten Mann in Plauen schwer: Polizei sucht jetzt Zeugen
Von Jonas Patzwaldt
Auf dem Parkplatz des Kaufland-Einkaufsmarktes in Haselbrunn ist ein 47-Jähriger angegriffen worden. Die Täter flüchteten.

Nach einem gewaltsamen Angriff auf einen 47-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch in Plauen sucht die Polizei Zeugen. Laut der Polizeidirektion Zwickau soll der Mann gegen Mitternacht alleine auf dem Parkplatz des Kaufland-Komplexes an der Hans-Sachs-Straße in Haselbrunn zu Fuß unterwegs gewesen sein. Zwei unbekannte Täter griffen ihn an. Durch...
