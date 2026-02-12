Unbekannte randalieren an einer Straßenbahnhaltestelle in Plauen

Die Täter haben eine Scheibe eingeschlagen und dadurch hohe Kosten für den Verkehrsbetrieb verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Für eine Sachbeschädigung, die sich in der Nacht zum Donnerstag ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Wie jetzt informiert wurde, haben bislang unbekannte Täter an der Straßenbahnhaltestelle August-Bebel-/Chamissostraße nachts randaliert. So zerschlugen sie eine Scheibe und beschädigten die Fahrplantafel. Der entstandene Schaden wird mit...