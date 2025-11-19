Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Plauen - Teile fliegen meterweit umher

Ein Zigarettenautomat wurde jetzt im Plauener Norden zerstört.
Ein Zigarettenautomat wurde jetzt im Plauener Norden zerstört.
Plauen
Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Plauen - Teile fliegen meterweit umher
Von Sabine Schott
Im Stadtteil Haselbrunn hat in der Nacht zu Mittwoch ein lauter Knall die Anwohner geweckt. Das ist mittlerweile zu dem Vorfall bekannt.

In der Nacht zum Feiertagsmittwoch haben Unbekannte im Plauener Norden einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei berichtet, sei das Teil an einer Holzwand an der Max-Planck-Straße befestigt gewesen. Durch die Explosion wurden viele Anwohner um kurz vor halb eins geweckt. Die Teile des Automaten seien meterweit davongeschleudert worden,...
