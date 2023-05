Unbekannte Täter entwenden Quad

Plauen.

In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter von einem Parkplatz an der Dr.-Theodor-Brugsch-Straße in Plauen ein mittels Lenkerschloss gesichertes Quad der Marke Access Motor, Modell Sport Touring, gestohlen. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Quad mit Kofferaufbau, gelbem Rammschutz, orangefarbenem Kühlergrill und silberfarbenen Felgen. Das Fahrzeug ist mit dem amtlichen Kennzeichen PL-JE 1 versehen. Der Stehlschaden beläuft sich auf 11.400 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die im Zusammenhang mit der Entwendung des Quads stehen könnten, wird gebeten, das Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 zu kontaktieren. (bju)