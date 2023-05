Unbekannte werfen Stromkasten um

Plauen.

Unbekannte Täter haben in Plauen einen Stromverteilerkasten beschädigt. Laut Polizei warfen sie zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen einen an der Stauffenbergstraße aufgestellten Stromverteilerkasten um. Sie verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wem sind Personen aufgefallen, die sich an dem Stromkasten zu schaffen machten? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen auf, Telefon: 03741 140. (bju)