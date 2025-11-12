Unbekannte zünden auf Plauener Johanniskirchplatz vorzeitig das Martinsfeuer an

Die Plauener Kirchgemeinden haben am Dienstag traditionell das Martinsfest gefeiert. Zum Abschluss sollte das Martinsfeuer entzündet werden. Doch es gab zuvor einen ärgerlichen Zwischenfall.

Unbekannte haben am Dienstag auf dem Plauener Johanniskirchplatz vorzeitig das Martinsfeuer angezündet und damit fast den Ablauf des Martinsfestes der Plauener Kirchgemeinden durcheinandergebracht. Auf dem Kirchplatz war am Dienstag in Vorbereitung des Martinsfestes eine große Feuerschale mit Holz aufgestellt worden, um den Abend gemütlich... Unbekannte haben am Dienstag auf dem Plauener Johanniskirchplatz vorzeitig das Martinsfeuer angezündet und damit fast den Ablauf des Martinsfestes der Plauener Kirchgemeinden durcheinandergebracht. Auf dem Kirchplatz war am Dienstag in Vorbereitung des Martinsfestes eine große Feuerschale mit Holz aufgestellt worden, um den Abend gemütlich...