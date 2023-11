Unbekannter fährt in Plauen Radfahrer an und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Plauen sucht Zeugen einer Unfallflucht. Ein 17-Jähriger fuhr am Montagvormittag mit seinem Fahrrad die Chamissostraße in Richtung Reißiger Straße entlang. An der Kreuzung Chamisso-/Jößnitzer Straße begann er, die Jößnitzer Straße zu überqueren, kurz bevor die Fußgängerampel von grün auf rot wechselte. Dabei kam es zum...