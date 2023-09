Unbekannter raubt 16-Jährigem in Plauen das Handy

Nach einem Überfall unweit des Oberen Bahnhofes ist das der zweite derartige Vorfall in Plauen in dieser Woche.

Nachdem am Dienstag ein junger Mann unweit des Oberen Bahnhofs ausgeraubt worden ist, wurde am Donnerstagmittag ein 16-Jähriger an der Martin-Luther-Straße bestohlen. Laut Polizei forderte ein Unbekannter von dem Jugendlichen das Handy. Da der 16-Jährige dem nicht nachkam, riss es der Mann ihm aus der Hand. Das Handy, ein schwarzes Xiaomi...