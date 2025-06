Unfall am Abend: Am Plauener Albertplatz hat es gekracht

Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer verursachte einen Unfall an der Kreuzung zur Bahnhofstraße. Zwei Stunden lang war der Verkehr dort eingeschränkt.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagabend um 18 Uhr in der Plauener Bahnhofsvorstadt nahe des Albertplatzes. Ein 65-jähriger Mann im Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda einer 43-Jährigen auf, die verkehrsbedingt an der Kreuzung Bahnhofstraße halten musste. Durch den Aufprall wurde der zweite Skoda auf den Opel...