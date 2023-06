Unfall an der Talsperre Pöhl: Geladene Pflastersteine fliegen bei Vollbremsung durch die Luft

Obwohl mit einer Vollbremsung ein Zusammenstoß verhindert wurde, entstand am Donnerstagmittag bei einem Unfall an der Talsperre Pöhl Sachschaden in vierstelliger Höhe. Eine 69-Jährige war laut Polizei aus Richtung Pöhl kommend mit einem Skoda die Hauptstraße entlang gefahren. Als sie nach links zum Parkplatz der Talsperre abbiegen wollte,...