Unfall an Plauener Kreuzung: Kind von Pkw erfasst

Auf der B 173 ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Was bisher bekannt ist.

Zu einem Unfall ist es am Montagmittag an der Kreuzung Hammerstraße/Dresdener Straße in Plauen gekommen. Dabei sei nach ersten Erkenntnissen ein Kind von einem Auto erfasst und verletzt worden. Es handele sich um ein elfjähriges Mädchen, das an der Stelle eine Ampel überqueren wollte, erklärte eine Mitarbeiterin der Polizeidirektion Zwickau.