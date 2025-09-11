Unfall an vielbefahrener Kreuzung in Plauen: Zwei Frauen verletzt

An der Kreuzung Gottschaldstraße/Karlstraße hat es am Mittwochmittag gekracht.

Zwei Frauen sind bei einem Unfall am Mittwochmittag in Plauen leicht verletzt worden. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagmorgen informiert. Der Unfallhergang laut Polizei: Mit ihrem Mitsubishi befuhr eine 57-Jährige am Mittwochmittag die Gottschaldstraße in Richtung Albertplatz. An der Kreuzung Gottschaldstraße/Karlstraße...