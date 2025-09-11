Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einen Unfall meldet die Polizei aus Plauen.
Einen Unfall meldet die Polizei aus Plauen. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Plauen
Unfall an vielbefahrener Kreuzung in Plauen: Zwei Frauen verletzt
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Kreuzung Gottschaldstraße/Karlstraße hat es am Mittwochmittag gekracht.

Zwei Frauen sind bei einem Unfall am Mittwochmittag in Plauen leicht verletzt worden. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagmorgen informiert. Der Unfallhergang laut Polizei: Mit ihrem Mitsubishi befuhr eine 57-Jährige am Mittwochmittag die Gottschaldstraße in Richtung Albertplatz. An der Kreuzung Gottschaldstraße/Karlstraße...
