Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall auf der A72. Bild: Stefan Puchner/dpa
Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall auf der A72. Bild: Stefan Puchner/dpa
Plauen
Unfall auf A 72 bei Plauen führt zu Behinderungen im Berufsverkehr
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen samt anschließender Bergung auf der vogtländischen Pendlerstrecke.

Am frühen Freitagmorgen sind zwei Fahrzeuge nahe der Anschlussstelle Plauen-Ost auf der A 72 verunfallt. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll es dabei in Richtung Hof kurz vor der Autobahnabfahrt zu einem Auffahrunfall gekommen sein.
