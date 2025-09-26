Unfall auf A 72 bei Plauen führt zu Behinderungen im Berufsverkehr

Ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen samt anschließender Bergung auf der vogtländischen Pendlerstrecke.

Am frühen Freitagmorgen sind zwei Fahrzeuge nahe der Anschlussstelle Plauen-Ost auf der A 72 verunfallt. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll es dabei in Richtung Hof kurz vor der Autobahnabfahrt zu einem Auffahrunfall gekommen sein.