Unfall auf A 72 bei Plauen führt zu Behinderungen im Berufsverkehr

Plauen
Ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen samt anschließender Bergung auf der vogtländischen Pendlerstrecke.
Am frühen Freitagmorgen sind zwei Fahrzeuge nahe der Anschlussstelle Plauen-Ost auf der A 72 verunfallt. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll es dabei in Richtung Hof kurz vor der Autobahnabfahrt zu einem Auffahrunfall gekommen sein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.