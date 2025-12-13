MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Unfall auf der A 72 zwischen Dreieck Hochfranken und Pirk: VW Caddy rauscht in Mittelleitplanke - langer Stau am Samstagmorgen

Ein Unfall hat zwischen dem Dreieck Hochfranken und Pirk die A 72 lahmgelegt.
Ein Unfall hat zwischen dem Dreieck Hochfranken und Pirk die A 72 lahmgelegt. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Ein Unfall hat zwischen dem Dreieck Hochfranken und Pirk die A 72 lahmgelegt.
Ein Unfall hat zwischen dem Dreieck Hochfranken und Pirk die A 72 lahmgelegt. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Plauen
Unfall auf der A 72 zwischen Dreieck Hochfranken und Pirk: VW Caddy rauscht in Mittelleitplanke - langer Stau am Samstagmorgen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfallfahrer wurde verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Der Verkehr rollt seit kurz nach 10 Uhr wieder.

Gut zwei Stunden lang hat es am Samstagvormittag Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 72 in Richtung Chemnitz gegeben. Grund war ein Unfall: Der Fahrer eines VW Caddy war gegen 8 Uhr mit seinem Fahrzeug zwischen dem Dreieck Hochfranken und der Anschlussstelle Pirk in die Mittelleitplanke gekracht, wie es seitens der Autobahnpolizei in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
02.12.2025
1 min.
Unfallflucht auf der A 72 im Vogtland: Unbekannter drängt Auto von der Straße
Einen Unfall gab es am Montagabend auf der A 72 nahe Großzöbern.
Hoher Sachschaden entstand am Montagabend nahe Großzöbern. Der Unfallverursacher suchte unerkannt das Weite.
Bernd Jubelt
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
10.12.2025
3 min.
Sattelzug fängt Feuer: A 72 nach mehrstündiger Vollsperrung im Vogtland für Verkehr wieder freigegeben
Die Feuerwehr musste am Mittwochvormittag auf der A 72 einen Lkw-Brand löschen.
Der Brand war kurz vor 10 Uhr ausgebrochen. Die Autobahnmeisterei und ein Bergeunternehmen bereiteten am Mittag die Bergung des Aufliegers vor. Kurz nach 14 Uhr wurde die Autobahn wieder komplett freigegeben.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel