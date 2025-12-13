Unfall auf der A 72 zwischen Dreieck Hochfranken und Pirk: VW Caddy rauscht in Mittelleitplanke - langer Stau am Samstagmorgen

Der Unfallfahrer wurde verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Der Verkehr rollt seit kurz nach 10 Uhr wieder.

Gut zwei Stunden lang hat es am Samstagvormittag Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 72 in Richtung Chemnitz gegeben. Grund war ein Unfall: Der Fahrer eines VW Caddy war gegen 8 Uhr mit seinem Fahrzeug zwischen dem Dreieck Hochfranken und der Anschlussstelle Pirk in die Mittelleitplanke gekracht, wie es seitens der Autobahnpolizei in...