Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Unfall auf Pendlerstrecke ins Vogtland: Getränkekisten auf Fahrbahn von B 173 verteilt

Nach einem Unfal ist es zu einer Sperrung der Pendlerstrecke gekommen.
Nach einem Unfal ist es zu einer Sperrung der Pendlerstrecke gekommen. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock.adobe.com
Nach einem Unfal ist es zu einer Sperrung der Pendlerstrecke gekommen.
Nach einem Unfal ist es zu einer Sperrung der Pendlerstrecke gekommen. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock.adobe.com
Plauen
Unfall auf Pendlerstrecke ins Vogtland: Getränkekisten auf Fahrbahn von B 173 verteilt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Lastwagen hat am Montagmorgen auf der B 173 nahe Hof Ladung verloren. Was die Polizei zur Unfallursache sagt.

Bei Köditz hat am Montagmorgen ein Lastwagen beim Abbiegen von der St 2692 auf die B 173 seine Ladung verloren. Das teilte die Polizeiinspektion Hof am Vormittag mit. Gegen 7.30 Uhr rutschten dem Fahrer, der aus Richtung Berg kam und nach links in Richtung Hof abbog, im Kurvenbereich mehrere Paletten mit Getränkekisten vom Anhänger. Die Ladung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:49 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
26.09.2025
1 min.
Unfall auf A 72 bei Plauen führt zu Behinderungen im Berufsverkehr
Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall auf der A72.
Ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen samt anschließender Bergung auf der vogtländischen Pendlerstrecke.
Jonas Patzwaldt
08:30 Uhr
1 min.
Auffahrunfall auf A72 bei Plauen führt zu großem Sachschaden
Auf der A72 in Höhe der Raststätte Vogtland ist es zu Einschränkungen gekommen.
Nach einem Unfall auf Höhe der Raststätte Vogtland ist es zu Behinderungen im Verkehr gekommen.
Jonas Patzwaldt
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
Mehr Artikel