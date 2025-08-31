Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Unfall passierte am Samstag in Plauen. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Ein Unfall passierte am Samstag in Plauen. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Plauen
Unfall in Plauen: 10.000 Euro Schaden
Redakteur
Von Tino Beyer
Beim Fahrstreifenwechsel sind auf der Pausaer Straße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Pausaer Straße in Plauen sind am Samstag ein Skoda und ein Mercedes kollidiert. Der Unfall ereignete sich um 12.20 Uhr im Ortsteil Haselbrunn, als ein 68-jähriger Skoda-Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei übersah er laut Polizei einen 30-jährigen Mercedes-Fahrer, der sich...
