Unfall in Plauen: Drei Autos in Kettenreaktion verwickelt

Plauen
In Plauen krachte es auf der Äußeren Reichenbacher Straße: Fahrzeuge wurden beschädigt, zwei Personen leicht verletzt. Wie es dazu gekommen ist.
Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Plauen am Dienstag, 17. Februar, leicht verletzt worden. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Unfall passierte gegen 9 Uhr auf der Äußeren Reichenbacher Straße, als eine 57-jährige Opel-Fahrerin anhalten musste. Eine hinter ihr fahrende 34-Jährige konnte mit ihrem Skoda noch rechtzeitig bremsen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.