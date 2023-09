Unfall in Plauen legt Ampel an viel befahrener Kreuzung lahm

Ein Verkehrsunfall am Donnerstagfrüh hat die Ampelanlage an der Kreuzung am Dittrichplatz außer Betrieb gesetzt. Die Polizei musste eingreifen.

Bei einem Unfall am Dittrichplatz nahe der Innenstadt von Plauen wurde am Donnerstag, kurz vor 7 Uhr, eine Fußgängerampel demoliert. Weil dadurch die komplette Anlage ausfiel, musste die Polizei den Verkehr auf der viel befahrenen Kreuzung bis in den Vormittag hinein per Hand regeln. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war...