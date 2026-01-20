Unfall in Plauen sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

Plauen
Am Dienstagfrüh kollidierten in der Ostvorstadt zwei Fahrzeuge. Laut Polizei war die Ursache ein Vorfahrtsfehler.
Ein Verkehrsunfall hat am Dienstag in der Plauener Ostvorstadt zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 60-jährige Škoda-Fahrerin an der Kreuzung Mammenstraße/Stöckigter Straße die Vorfahrtsregelung missachtet. Ihr Wagen kollidierte mit dem Ford eines 18-Jährigen. Die Fahrzeuge waren...
