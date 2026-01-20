MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei musste zu einem Unfall in der Plauener Ostvorstadt ausrücken.
Die Polizei musste zu einem Unfall in der Plauener Ostvorstadt ausrücken. Bild: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei musste zu einem Unfall in der Plauener Ostvorstadt ausrücken.
Die Polizei musste zu einem Unfall in der Plauener Ostvorstadt ausrücken. Bild: Lino Mirgeler/dpa
Plauen
Unfall in Plauen sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Dienstagfrüh kollidierten in der Ostvorstadt zwei Fahrzeuge. Laut Polizei war die Ursache ein Vorfahrtsfehler.

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstag in der Plauener Ostvorstadt zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 60-jährige Škoda-Fahrerin an der Kreuzung Mammenstraße/Stöckigter Straße die Vorfahrtsregelung missachtet. Ihr Wagen kollidierte mit dem Ford eines 18-Jährigen. Die Fahrzeuge waren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:29 Uhr
3 min.
Sonnenschutz im Winter: Das sind die wichtigsten Tipps
Unterwegs in den Bergen: Die zunehmende Höhe und der Schnee erhöhen das Sonnenbrandrisiko. Hier ist Sonnenschutz besonders wichtig.
Sonnenbrand mitten im Winter? Ja, das gibt's. Eine Hautärztin verrät, wann der Griff zur Sonnencreme wichtig ist - und wie schwarzer Tee hilft, wenn die Nase nach einem Tag in der Sonne gerötet ist.
Ricarda Dieckmann, dpa
17.01.2026
1 min.
Hoher Sachschaden nach Unfall im Vogtland
Ein Vorfahrtsfehler führte zu einem Unfall in Lengenfeld.
Ein Vorfahrtsfehler führte am Freitag zu einem Verkehrsunfall in Lengenfeld. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.
Florian Wunderlich
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
13:25 Uhr
1 min.
Zwei Autos in Hartenstein kollidiert - vier Verletzte
Ein Toyota und ein Mitsubishi sind in Hartenstein zusammengestoßen.
Nach dem Zusammenstoß auf der Hartensteiner Straße waren zwei Autos abschleppreif. Was die Ursache war.
Lutz Kirchner
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
13:30 Uhr
4 min.
Lichtensteins letzter Schuhladen schließt
Seit der Wende handelt Gabi Schuster mit Schuhen – jetzt orientiert sie sich notgedrungen noch einmal um und gibt die Selbstständigkeit auf.
Im Geschäft von Gabi Schuster im Schlosscenter läuft momentan der Ausverkauf: Nach 35 Jahren muss sie Schluss machen mit dem Schuhhandel – ihr wurde gekündigt. Geplant war alles ganz anders.
Bernd Appel
Mehr Artikel