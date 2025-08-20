Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden

Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen. Bild: Matthias Bein/dpa
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Von Jonas Patzwaldt
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Plauener Ortsteil Straßberg ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Krankenwagen gekommen. Laut Polizei kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Rettungswagen. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle.
