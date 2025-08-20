Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden

Plauen
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Im Plauener Ortsteil Straßberg ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Krankenwagen gekommen. Laut Polizei kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Rettungswagen. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle.
