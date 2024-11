Unfall Plauen: Ford kollidiert mit Straßenbahn

Die 47-jährige Autofahrerin hatte offenbar die Tram übersehen. Folgen des Abbiegefehlers sind ein hoher Schaden und eine Verletzte.

Zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn kam es am Freitag gegen 17.45 Uhr im Plauener Ortsteil Kleinfriesen. Dabei handelte es sich um einen Abbiegefehler. Die 47-jährige Fahrerin eines Ford befuhr am späten Freitagnachmittag die Kleinfriesener Straße in Richtung Rangmühle und bog in den dortigen Rotdornweg nach links ab. Dabei...