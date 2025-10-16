Unfall von Polizeifahrzeug an Plauener Bäckerei: Dank schneller Hilfe läuft der Laden schon wieder

Vor einer Woche war ein Polizeifahrzeug mitten in der Nacht gegen die Filiale von Bäckermeister Rico Wagner gekracht. Zwei Personen wurden schwer verletzt, der Schaden ist hoch. Doch der Betrieb geht bereits weiter.

Im Laden von Rico Wagner, der Bäckerei Müller an der Ecke Neundorfer/Feldstraße, duftet es früh um 9 Uhr nach frischem Brot. Verschiedene Kuchen in der Auslage machen Appetit. Ein Mann frühstückt. Ein typischer Morgen in der Bäckerei? Es ist etwas ruhiger als sonst. „Die Kunden finden sich erst langsam wieder ein", sagt Rico Wagner.