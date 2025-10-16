Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Unfall von Polizeifahrzeug an Plauener Bäckerei: Dank schneller Hilfe läuft der Laden schon wieder

Inzwischen kann er wieder lachen: Bäckermeister Rico Wagner.
Inzwischen kann er wieder lachen: Bäckermeister Rico Wagner. Bild: Ellen Liebner
Inzwischen kann er wieder lachen: Bäckermeister Rico Wagner.
Inzwischen kann er wieder lachen: Bäckermeister Rico Wagner. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Unfall von Polizeifahrzeug an Plauener Bäckerei: Dank schneller Hilfe läuft der Laden schon wieder
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einer Woche war ein Polizeifahrzeug mitten in der Nacht gegen die Filiale von Bäckermeister Rico Wagner gekracht. Zwei Personen wurden schwer verletzt, der Schaden ist hoch. Doch der Betrieb geht bereits weiter.

Im Laden von Rico Wagner, der Bäckerei Müller an der Ecke Neundorfer/Feldstraße, duftet es früh um 9 Uhr nach frischem Brot. Verschiedene Kuchen in der Auslage machen Appetit. Ein Mann frühstückt. Ein typischer Morgen in der Bäckerei? Es ist etwas ruhiger als sonst. „Die Kunden finden sich erst langsam wieder ein“, sagt Rico Wagner.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
12:47 Uhr
4 min.
Nach dem folgenschweren Brand im Plauener Parkhotel: Jetzt spricht der Chef des Vier-Sterne-Hauses
Hotelchef Udo Gnüchtel vor der Tür des vom Brand betroffenen Flurs.
In den vergangenen Jahren hat Udo Gnüchtel viel Kraft und Geld in die Modernisierung seines Hotels gesteckt. Nun hat ein Feuer großen Schaden angerichtet. Wie der Unternehmer die Brandnacht erlebt hat und wie es weitergehen soll.
Sabine Schott
09.10.2025
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft konnte zunächst nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel