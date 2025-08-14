Unfallflucht in Haselbrunn: Geparkter Ford beschädigt

Das Auto war zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag an der Morgenbergstraße geparkt.
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht im Plauener Ortsteil Haselbrunn. Dabei war in der Zeit zwischen Dienstag, 20.45 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, ein Ford vom Typ Grand C Max beschädigt worden, der am Fahrbahnrand der Morgenbergstraße nahe der Haselbrunner Straße geparkt war. Dem Schadensbild nach habe entweder ein vorbeifahrendes oder ein- beziehungsweise ausparkendes Fahrzeug den Schaden verursacht. Die Kosten für die Reparatur der beschädigten linken Fahrzeugseite werden auf 10.000 Euro geschätzt. Gesucht werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können. Hinweise werden im Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen genommen. (mib)