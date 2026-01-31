MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Unfallflucht und zwei zerschrammte Autos im Vogtland: Wer war der Verursacher?

Zerkratzte Autos nach Unfällen mit Fahrerflucht. Die Polizei fahndet. (Symbolfoto)
Zerkratzte Autos nach Unfällen mit Fahrerflucht. Die Polizei fahndet. (Symbolfoto) Bild: Mike Müller
Zerkratzte Autos nach Unfällen mit Fahrerflucht. Die Polizei fahndet. (Symbolfoto)
Zerkratzte Autos nach Unfällen mit Fahrerflucht. Die Polizei fahndet. (Symbolfoto) Bild: Mike Müller
Plauen
Unfallflucht und zwei zerschrammte Autos im Vogtland: Wer war der Verursacher?
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei sucht einen oder mehrere Kraftfahrer, die für Schäden an zwei geparkten Autos verantwortlich sind. Beide Taten passierten in Plauen.

In einer Nacht werden in Plauen zwei geparkte Autos zerkratzt. In beiden Fällen ist der Verursacher unbekannt, weil er nach der Tat flüchtete. Vorfall eins betrifft einen blauen BMW, der von seiner Besitzerin am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Straße Am Weinberg, nahe des Sportplatzes, geparkt wurde. Als sie in den späten Vormittagsstunden des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
24.01.2026
1 min.
Geparktes Fahrzeug in Plauen heftig demoliert
Die Polizei war in der Plauener Bahnhofsvorstadt im Einsatz.
Ein in der Plauener Bahnhofsvorstadt am Fahrbahnrand geparktes Auto ist stark beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.
Sabine Schott
06.01.2026
1 min.
Unbekannte zerkratzen Autos in Chemnitzer Parkhäusern
Zwei BMW- und zwei Mercedes-Wagen wurden in Chemnitz zerkratzt.
Vier Autos wurden allein am Montag in Chemnitzer Parkhäusern zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 19.000 Euro.
Erik Anke
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
Mehr Artikel